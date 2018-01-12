Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turne çerçevesinde 9 şehri dolaşan orkestranın son durağı Trabzon olacak. Dünyanın en mühim tenorları arasında gösterilen Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğindeki orkestra, bu akşam Karadeniz Teknik Üniversitesinde vereceği konserde, Zeki Müren’in en sevilen şarkılarını bambaşka bir yorumla izleyicilerle buluşturacak. Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğini yaptığı orkestranın şefliğini ise yine Rengim Gökmen üstlenecek.