Azerbaycanlı koleksiyoncu Ramiz Aliyev’in binin üzerinde farklı türde saatten oluşan koleksiyonu görenleri hayran bırakıyor. Bakü’ye bağlı Maştağa köyünde yaşayan 64 yaşındaki Ramiz Aliyev’in evi, saatlerden dolayı müzeyi andırıyor. Babasının saat tamircisi olması dolayısıyla saatlere ilgi duymaya başlayan Aliyev’in koleksiyonunda Almanya, Fransa, İsviçre, Rusya, Japonya, ABD ve başka ülkelerde üretilen saatler var. Yeni saatlerin yanı sıra 1800’lü yıllardan kalma ve tarihî özellikler taşıyan saatlerin de yer aldığı koleksiyonda masa, duvar, cep saatleriyle fanuslu saatler dikkat çekiyor. Bir santimetreden iki metreye kadar farklı ebatlarda saatlerin yer aldığı koleksiyonun bulunduğu oda, her saat başı saatlerin çıkardığı seslerle yankılanıyor. Evde bulunduğu zamanın çoğunu bu odada geçiren Aliyev, bozulan saatlerin tamir ve restorasyonunu kendi yapıyor. Aliyev’in gözü gibi sakındığı koleksiyonunu, bu evde yaşadığı için şimdilik sadece akrabaları ve misafirleri görebiliyor. Aliyev, “Her saatin kendine has bir sesi var. Tarihî saatin sesini dinlediğimde geçmişe dönüyorum. Çağdaş saatin sesini duyunca bugünü düşünüyorum. Her saatin sesi kendi zamanının sesini hatırlatıyor. Tüm saatlerin mekanizmalarını tek tek biliyorum. Koleksiyonum, benden gelecek nesillere hatıra kalacak” diye konuştu. “Zamanı biriktiren koleksiyoncu” Aliyev, işi daha da büyütmeyi ve koleksiyonunu gerçek bir müzeye dönüştürmeyi hedefliyor. Bakü AA