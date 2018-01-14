Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent'teki bir AVM'nin düzenlediği etkinlik kapsamında sahne alan dünyaca ünlü pop şarkıcıları Chris Thrace, Kate Linn ve Brianna, konser öncesinde AA muhabirine çalışmalarını ve yeni çıkacak albümlerini anlattı.

"Zynah" ve "Sing Loud" şarkılarıyla isimlerini duyuran Chris Thrace ve Kate Linn, Türkiye'nin farklı şehirlerine daha önce geldiklerini ancak Ankara'da ilk kez sahne alacaklarını belirterek Türk hayranlarıyla buluşmanın kendileri için çok keyifli olduğunu söyledi.

Gittikleri ülkeler arasında Türkiye'yi çok sevdiklerini anlatan şarkıcılar, yakın zamanda Ankara'ya tekrar gelmek istediklerini vurguladı.

Kate Linn, dünya radyolarında sıkça çalınan "Your Love" adlı son single çalışması için güzel yorumlar yapıldığını ifade ederek şarkısının Türkiye'deki müzik listelerinde de üst sıralarda olmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Chris Thrace, sahne adını "Monoir" olarak değiştirecek

Birçok farklı şarkıcıyla birlikte Kate Linn ve Brianna'nın da prodüktörlüğünü yapan Chris Thrace, yeni albümünün birkaç hafta içinde piyasaya çıkacağını söyledi.

"Chris Thrace" ismini kullanmayı bırakacağını açıklayan şarkıcı, bundan sonraki çalışmalarını "Monoir" adıyla yapacağını ve bunu sahne adı olarak da kullanmaya başlayacağını aktardı.

Bu adla piyasaya süreceği ilk single çalışmasının "Freeze" olacağını açıklayan şarkıcı, bu şarkı için Alina Eremia ile düet yaptıklarını bildirdi.

Brianna yeni klibini İstanbul'da çekecek

"All I Need" şarkısıyla adını duyuran Brianna, daha önce geldiği İstanbul'u çok sevdiğini, buradaki hayranlarıyla arasında özel bir bağ oluştuğunu ifade etti.

İstanbul'u gördükten sonra yeni çıkaracağı single çalışmasının klibini burada çekmeye karar verdiğini açıklayan Brianna, şarkısının adında da İstanbul'un geçtiğini dile getirdi.

Chris Thrace, Kate Linn ve Brianna, her gelişlerinde Türk yemeklerinin tadına bakmayı da ihmal etmediklerine işaret ederek Türk mutfağının çok lezzetli olduğunu kaydetti.