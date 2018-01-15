Damla Peker ANKARA
TBMM'de kültür varlıklarının iadesinin sağlanması ve korunması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri kaçırılan tarihî eserlerin bulunduğu ülkeleri ziyaret ederek, eserlerin envanterini çıkaracak. Komisyon; Almanya, Danimarka, Fransa ve İngiltere gibi ülkelere ziyaretler gerçekleştirecek. İskoçya’nın Edinburgh şehrinde bulunan “Altın Taç” için de teşebbüste bulunulacak. MÖ 4’üncü asra ait olan Altın Taç için Türkiye 8 yıldır takipteydi. Yıllar süren takibin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eserin yakın zamanda Türkiye’ye getirileceği müjdesini vermişti. Diplomatik işlemler hâlâ devam ederken; komisyon, İngiltere programını tacın getirileceği tarihe denk getirmeyi planlıyor.