Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

TBMM'de kültür varlıklarının iadesinin sağlanması ve korunması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri kaçırılan tarihî eserlerin bulunduğu ülkeleri ziyaret ederek, eserlerin envanterini çıkaracak. Komisyon; Almanya, Danimarka, Fransa ve İngiltere gibi ülkelere ziyaretler gerçekleştirecek. İskoçya’nın Edinburgh şehrinde bulunan “Altın Taç” için de teşebbüste bulunulacak. MÖ 4’üncü asra ait olan Altın Taç için Türkiye 8 yıldır takipteydi. Yıllar süren takibin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eserin yakın zamanda Türkiye’ye getirileceği müjdesini vermişti. Diplomatik işlemler hâlâ devam ederken; komisyon, İngiltere programını tacın getirileceği tarihe denk getirmeyi planlıyor.