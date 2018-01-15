Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

10. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri 10 Mayıs'ta başlayacak. Geçen yıl toplam 677 filmle rekor katılımın olduğu TRT Belgesel Ödüllerinde, 16 Şubat'a kadar devam edecek müracaat safhası başladı. Yarışmada finale kalan filmler, 10-13 Mayıs tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Ulusal Profesyonel Kategori'de 45 bin TL olan en iyi film ödülü, Öğrenci Filmleri Kategorisi’nde 20 bin TL, Uluslararası Yarışmada ise 10 bin avro olacak.