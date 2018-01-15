10. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri 10 Mayıs'ta başlayacak. Geçen yıl toplam 677 filmle rekor katılımın olduğu TRT Belgesel Ödüllerinde, 16 Şubat'a kadar devam edecek müracaat safhası başladı. Yarışmada finale kalan filmler, 10-13 Mayıs tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak. Ulusal Profesyonel Kategori'de 45 bin TL olan en iyi film ödülü, Öğrenci Filmleri Kategorisi’nde 20 bin TL, Uluslararası Yarışmada ise 10 bin avro olacak.
Belgeseller 10. defa yarışacak
15.01.2018 - 07:23 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 07:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dokümanter filmlerin mükâfatlandırıldığı Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri bu sene 10. defa düzenlenecek.
Etiketler : trt belgesel ödülleri,
536440 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/536440.aspx
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