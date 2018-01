Türkiye Gazetesi

Prof. Okay, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesinde tertiplenen bir panelle yâd edildi. Kızlarağası Medresesinde yapılan panele Okay'ın talebeleri ve sevenleri yoğun alaka gösterdi. Birçok konuşmacının olduğu panelde, yazar Beşir Ayvazoğlu, birlikte çok vakit geçirdiği Okay'ı anlattı. Okay'ın, eline geçen her yazıyı okuduğunu ifade eden Ayvazoğlu, şöyle konuştu: "Masasında son gördüğüm dergileri satır satır incelemiş, not almıştı. Ben onun kadar okuma iştahına sahip birini görmedim. Renkli bir insandı. Sıradan bir edebiyat tarihçisi olmaktan ziyade edebiyat zevkine sahip bir adamdı. Çok okuyup, çok yazan biriydi. Yazdıkça kaleminiz işlek bir hâle gelir, hatalarınızı görürsünüz. Orhan Hoca, kendine has, bağırmayan, kendini frapan bir şekilde göstermeyen, çok tatlı, okutan ve rahat bir üsluba sahipti."