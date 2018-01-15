Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolores O’Riordan hayatını kaybetti. İrlandalı ünlü rock grubu The Cranberries’in solisti Dolores O’Riordan 46 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. 13 yıl ünlü rock grubu The Cranberries’in solisti olan O’Riordan ilk solo albümünü Are You Listening? Mayıs 2007’de çıkarmıştı. Dolores O’Riordan 1990 yılında The Cranberry Saw Us grubuna solist olarak seçildi. Grubun adı daha sonra The Cranberries olarak değiştirilmişti. Grubun diğer elemanları Noel Hogan, Mike Hogan ve Fergal Lawler’dır. Peki Dolores O’Riordan kimdir?

DOLORES O'RİORDAN KİMDİR?

6 Eylül 1971'de İrlanda'nın Limerick kentinde doğan, Dolores O'Riordan'ın tam adı Dolores Mary Eileen O'Riordan'dır. İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı Dolores O'Riordan, The Cranberries'in dünya çapında başarı ve ün kazanmasında 13 yıl boyunca başroldeydi. İlk solo albümü Are You Listening? Mayıs 2007'de çıkmıştır. Zombie şarkısıyla da dünya çapında ününe ün katmıştır.

1989-2003: The Cranberries Kariyeri

Dolores O'Riordan 1990 yılında The Cranberry Saw Us grubuna solist olarak seçildi. Grubun adı daha sonra The Cranberries olarak değiştirilmiştir. Grubun diğer elemanları Noel Hogan, Mike Hogan ve Fergal Lawler'dır.

Yayınlanmış beş albümleri bulunmaktadır: Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993), No Need to Argue (1994), To the Faithful Departed (1996), Bury the Hatchet (1999) and Wake Up and Smell the Coffee (2001), grup dağılmadan önce bir best of Stars - The Best of 1992 - 2002 (2002). Grup 2009 yılında tekrar birleştikten sonra 2012 yılında Roses albümünü çıkardılar.

O'Riordan 90'larda sürekli değişen saç rengi ve şekilleri ile tanındı. Ayrıca sahne performanslarını genelde çıplak ayakla yapardı.

2003-2008: Solo kariyer

O'Riordan 2003'te Örümcek Adam 2'de kullanılmak üzere Black Widow'u yaptı ancak bu şarkı filmde kullanılmadı. Bu şarkı daha sonra ilk solo albümü olan Are You Listening?'de yer aldı. 2004'te İtalyan sanatçı Zucchero'nun Zu&Co. albümünde Pure love adlı şarkısında birlikte çalıştılar. Ayrıca sanatçı aynı yıl bestekâr Angelo Badalamenti ile Angels Go The Heaven isimli parçayı da içeren Evilenko üzerinde çalıştı. 2005'te Jam & Spoon albümü Tripomatic Fairytales 2003'teki "Mirror Lover" şarkısında konuk sanatçı oldu.

O'Riordan'nın ilk solo albümü Are You Listening? 2007'de yayınlandı.2009 yılında ise No Baggage adlı ikinci solo albümünü çıkardı.

2009-günümüz: The Cranberries ile tekrar

Grup 2009'un sonlarına doğru tekrar bir araya gelip, turneye çıkmıştır. Ayrıca bu konserlerden biri İstanbul, biri de İzmir-Çeşme'dedir.

Diskografi

The Cranberries

Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993)

No Need to Argue (1994)

To the Faithful Departed (1996)

Bury the Hatchet (1999)

Wake Up and Smell the Coffee (2001)

Roses (2012)

Solo

Are You Listening? (2007)

No Baggage (2009)