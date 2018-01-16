Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürü Ahmet Hamdi Bülbül, Ayasofya Camii gibi Fethiye Camii’nin de müzeye çevrilmesinin Resmî Gazete’de kararname olarak yayınlanmadığını söyledi.

Yedikıta dergisinde konuyu arşiv belgeleriyle ortaya koyan Bülbül, Fethiye Camiin 1930’lu yılların başında harap olması üzerine Vakıflar Başmüdürlüğü’nün gördüğü lüzum üzerine kapatıldığını kaydetti. Bülbül, şöyle konuştu;

“Fethiye Camii, 1936-38 yılları arasında restore edilmiş, fakat güney yönündeki tonozlar üzerine oturtulan ahşap yapı ile buraya çıkışı sağlayan geniş dış merdiven kaldırılarak Müzeler Müdürlüğü’ne devredilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1945 tarihli 3121/744/11730 sayılı mütalaası üzerine, 29 Ağustos1945 tarihinde Fethiye Cami’nin depo olarak kullanılması Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.”

Bülbül, devrin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından onaylanıp imzalanan kararnamede Fethiye Camii’nin Milli Eğitim Bakanlığı’na müze ve müze deposu olarak verildiğinin açıkça beyan edildiğine dikkat çekti.

Kararnamenin Resmî Gazete’de yer almadığını belirten Bülbül, “Benzer bir durum Ayasofya’nın müzeye çevrildiği 24 teşrin-i Sanii 1934 gün ve 2-1589 sayılı kararnamede de karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Sadece Fethiye değil, Kariye ve Perizat Hatun Camileri de müzeye çevrilmişti. Bunun için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşünün alınmasına lüzum bile görülmemişti. İstanbul'da müzeye çevrilen bu camilerden Perizat Hatun Camii 1957'de yıkılarak arsası yola katıldı, Fethiye Camii ise 2006'da ibadete açıldı. Kariye Camii hâlen müze olarak kullanılıyor...