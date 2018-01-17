Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Kitabın kokusu mu, dijital âlemin kolaylığı mı münazaraları devam ededursun, son yıllarda genç yazarların eserlerini paylaştığı bir internet platformu aldı başını gidiyor: Wattpad... Herkesin kolaylıkla hesap açarak, yazdığı kitapları yayınlayabildiği Wattpad’teki birçok eser ücretsiz olarak milyonlarca kişiye ulaşıyor. Daha çok 18 yaş altı gençlerin eserlerini neşrettiği site, bir noktada yayıncıları devreden çıkarıyor. Artık gençler, kitap çıkarmak için yayınevlerinin kapılarını çalmakla uğraşmıyor. Tam tersi yayınevleri, Wattpad’te popüler olan eser sahiplerini bulup, kitaplarını gençlik edebiyatı kategorisinde basıyor.



WATTPAD’TE İLK ÜÇTEYİZ

Dünyada hâlihazırda 300 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Wattpad platformunda, Türkiye de üyelikte üçüncü sırada. Ülkemizde Wattpad’te meşhur olup, kitaplarını bastıran ve imza günlerinde önünde uzun kuyruklar meydana gelen birçok genç yazar da var. Ancak internetteki, her mecrada olduğu gibi Wattpad’te de bir kitabın edebî kalitesinden ziyade, ne kadar çok okunduğu ön plana çıkıyor. Hem bu kitapların edebî bir eser olup-olmadığı hem de Türk edebiyatına zarar verip, vermediği tartışılıyor. Platformda yayınlanan kitapların müstehcen ağırlıklı olması da başka bir endişe kaynağı. Peki, giderek yayıncılığa tesir etmeye başlayan Wattpad kitapları, Türk edebiyatını negatif yönde mi değiştiriyor? Bu münakaşalar, yayıncı ve yazarları ikiye bölüyor.

Wattpad sayesinde yazar olabildim

Lisede okurken Wattpad üzerinden hikâye yazmaya başlayıp, şimdilerde Timaş Yayınları’ndan dördüncü kitabını çıkaran genç yazar Merve Özcan “Her platformun iyi ve kötü yönleri oluyor. Wattpad’te yaş ortalamasının düşüklüğünden ötürü çok fazla sığ eser var. Fakat Wattpad, aynı zamanda genç kabiliyetlerin keşfedilmesine de imkân sağlıyor. Ben okuyucu kazanmak için Wattpad’te hikâye yayınlamaya başlamıştım. Okurlar orada yazdığınız metinlere paragraf paragraf yorum yapabildiklerinden bu gelişmemi sağladı ve yazar olabildim” ifadelerini kullanıyor. Ancak genç yazar, tıklanma merakıyla müstehcenliğin arttığını, 10 yaşındaki çocukların bile bu tarz şeyler yazabildiğini sözlerine ilave ediyor.

Gençler edebiyata yönlendirilmeli

Wattpad’i değerlendiren yazar Okay Tiryakioğlu “Benim çocukluğumda fanzinler vardı. Bunlar, gençlerin bir araya gelerek hazırladığı ve fotokopi makinelerinde çoğalttıkları hikâyelerin olduğu dergilerdi. Wattpad de fanzinlerin modern bir versiyonu. Gençlerde yazmaya ve okumaya vesile olması bakımından faydalı bir site. Fakat ciddi bir yayınevinin, orada sadece çok tıklanıyor diye bir metni basması olacak şey değil. Bu, edebiyatı iyi bir yere götürmez” diye konuştu. Mihrabat Yayınları’ndan Mehmet Nuri Yardım da, kitap fuarlarında tecrübesiz genç yazarların önünde kuyruklar meydana gelip, ömrünü edebiyata adamış kişilere itibar edilmediğini hatırlatarak şöyle konuşuyor: Gençlerin okumaya ve yazmaya alakalarında son yıllarda büyük bir yükselme var. Ancak eski veya yaşayan kalemleri okumadan yazar olunmaz, edebiyatçı hiç olunmaz. Ben ‘Wattpad yazarlığı’ gibi akımlara karşı durmaktan ziyade, o gençlerin edebiyata yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.