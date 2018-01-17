Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevgi, iyilik, paylaşmak... Tüm bu güzel hisler bir yarışmayla fotoğraf karelerine sığdırıldı. Deniz Feneri Derneği’nin organize ettiği “İyiliğin Fotoğrafını Çeker Misin” yarışması neticelendi. İyilik fotoğrafları yarışması mükafat töreni, Üsküdar’daki Bağlarbaşı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Projede Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen; binlerce fotoğraf yarıştı. Türkiye Fotoğraf Sanatları Federasyonu’nun onay verdiği yarışmanın jürisinde; Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, fotoğraf sanatçıları Murat Gür, İsmail Hakkı Gurbetçi, Mustafa Yılmaz ve Nevzat Yıldırım yer aldı. Hasta eşine bakan yaşlı bir dedeyi fotoğraflayan Seyit Konyalı yarışmanın birincisi olurken; enstantaneleriyle Metin İnan ve Ramiz Akar da dereceye girdi. Yarışmaya katılan fotoğraflardan 37 eser, İstanbul ve Anadolu’daki çeşitli mekânlarda sergilenecek.