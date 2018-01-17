Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PEN komitesi, ‘eserleriyle takdir toplayıp, geniş bir kitleyi etkilemesi ve insan olmanın güçlü yollarını anlamamıza yardımcı olması’ sebebiyle King’in mükâfata layık görüldüğünü açıkladı. PEN, Edebiyata Hizmet Ödülü’nün yalnızca edebiyat sahasında sunulan katkılar sebebiyle değil, ifade hürriyetine sağlanan destekler dikkate alınarak da verildiğini belirtti. Yapılan açıklamada King’in eserlerinin aynı zamanda ‘Baskının herhangi bir türü karşısında PEN Amerika’nın üstlendiği misyonu somutlaştırdığı’ da vurgulandı. Stephen King, mükâfatını 22 Mayıs’ta New York’ta yapılacak törende alacak.