PEN komitesi, ‘eserleriyle takdir toplayıp, geniş bir kitleyi etkilemesi ve insan olmanın güçlü yollarını anlamamıza yardımcı olması’ sebebiyle King’in mükâfata layık görüldüğünü açıkladı. PEN, Edebiyata Hizmet Ödülü’nün yalnızca edebiyat sahasında sunulan katkılar sebebiyle değil, ifade hürriyetine sağlanan destekler dikkate alınarak da verildiğini belirtti. Yapılan açıklamada King’in eserlerinin aynı zamanda ‘Baskının herhangi bir türü karşısında PEN Amerika’nın üstlendiği misyonu somutlaştırdığı’ da vurgulandı. Stephen King, mükâfatını 22 Mayıs’ta New York’ta yapılacak törende alacak.
Stephen King’e edebiyat ödülü
17.01.2018 - 07:31 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 07:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyaca meşhur polisiye ve korku yazarı Stephen King, yazarlar derneği PEN Amerika’nın bu yılki Edebiyat Hizmeti Ödülü’ne layık görüldü.
Etiketler : stephen king,
536993 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/536993.aspx
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