Sadık Canlar, İnsan ve Hayat dergisinde kaleme aldığı “TV’siz Evler” isimli yazısında Türkiye İstatistik Kurumunun verileri ışığında, kitap okumamıza en büyük mâninin çok televizyon seyretmek olduğunu ortaya koydu. Yazar, ülkemizde “Televizyon seyredilmese ne yapardınız” sorusuna büyük oranda “Kitap okurduk” cevabının verildiğini kaydetti. Özellikle çocuklara dikkat çeken Canlar “İstatistikler yapılırken belki size sorulmadı, bütün bu sayılar genelin özetidir. Siz aileniz arasında bir istatistik yaparsanız, kendi gerçek değerlerinize ulaşabilirsiniz. TV’nin hayatınıza ne kadar müdahale ettiğini rahatlıkla göreceksiniz” dedi.
TV seyretmezsek kitap okuyabileceğiz
17.01.2018 - 07:32 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 07:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de çocukların kitap okumama problemi, masaya yatırıldı.
Etiketler : kitap okuma,
536995 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/536995.aspx
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