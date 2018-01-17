Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadık Canlar, İnsan ve Hayat dergisinde kaleme aldığı “TV’siz Evler” isimli yazısında Türkiye İstatistik Kurumunun verileri ışığında, kitap okumamıza en büyük mâninin çok televizyon seyretmek olduğunu ortaya koydu. Yazar, ülkemizde “Televizyon seyredilmese ne yapardınız” sorusuna büyük oranda “Kitap okurduk” cevabının verildiğini kaydetti. Özellikle çocuklara dikkat çeken Canlar “İstatistikler yapılırken belki size sorulmadı, bütün bu sayılar genelin özetidir. Siz aileniz arasında bir istatistik yaparsanız, kendi gerçek değerlerinize ulaşabilirsiniz. TV’nin hayatınıza ne kadar müdahale ettiğini rahatlıkla göreceksiniz” dedi.