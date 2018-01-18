Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kutül Amare saat kaçta, Kutül Amare hangi kanalda, Mehmetçik Kutül Amare oyuncuları kim sorularının cevapları bu haberde. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ın yapım ve senaryosunu üstlendiği, yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan’ın yaptığı ‘Mehmetçik Kut'ül Amare’ dizisinin çekimleri İstanbul Riva’da kurulan dev platoda gerçekleştiriliyor.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE OYUNCULARI KİM?

İddialı sahneleri ve başarılı oyuncuları ile kendisinden söz ettirecek dizinin kadrosunda; Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Gamze Özçelik, Özgü Kaya, Yevlayiva Dedova, Semih Ertürk, Uğur Karabulut, İsmail Hakkı ve usta oyuncu Serdar Gökhan yer alıyor.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE KONUSU NE?

Dizide; vatanı için her türlü fedakârlığı göze alan Osmanlı Devleti’nin efsanevi komutanlarından Süleyman Askeri’nin komuta ettiği Osmancık taburu ve dizinin ana karakterlerinden Mehmet’in silah arkadaşlarıyla birlikte, zorlu Irak coğrafyasında İngilizlere karşı verdikleri destansı mücadeleleri ve kahramanlıkları işleniyor. Oyuncu kadrosu, dekorları, kostümleri ve dönemin mimari diline uygun inşa edilen mekânlarıyla göz kamaştıracak dizi; bugüne kadar çekilen tarih dizileri arasında en detaylı prodüksiyon olma özelliğini taşıyor.

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MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Daha hazırlık aşamasında büyük ses getiren projede, perşembe günü saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

OYUNCULARA 6 AY ASKERÎ EĞİTİM VERİLDİ

Yapımda, 35 ana cast oyuncu ve 160 kişilik özel bir aksiyon ekibi yer alıyor. Projede bulunan oyuncu ve aksiyon ekibi, Türkiye’nin en iyi askerleri tarafından altı ay boyunca; ata binme, göğüs göğüse çarpışma ve çöl şartlarında mücadele gibi 19. yüzyıldaki Osmanlı askerlerinin aldığı bütün eğitimlere tabi tutuldu. Dizinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ “Dizimiz için Türkiye’nin en büyük film platosunu kurduk. Irak’taki Kut şehrini Türkiye’de neredeyse yeniden inşa ettik. Platomuz dışında İstanbul’daki tarihî mekânlarda, İzmir ve farklı illerde çekimler yaptık. Dizi için binlerce çadır, tüfek, silah ve mühimmat üretildi. 60 kişilik sanat ekibimiz projenin hayata geçirilmesi için 2 yıldır en ince nüanslara kadar detaylı bir çalışma yürüttü” dedi.

YURT DIŞINDA DA İZLENECEK

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren “Mehmetçik Kut'ül Amare’nin sadece Türkiye’de değil yurt dışında da önemli bir başarı kazanacağına inanıyorum” dedi. TRT olarak “Diriliş Ertuğrul” ve “Payitaht Abdülhamid” gibi yapımlarla büyük bir ivme yakaladıklarına dikkat çeken Eren “Bu çıkışımızı Mehmetçik Kut'ül Amare ile sürdüreceğiz. Seyircilerimiz dizinin her bölümünü büyük bir heyecanla takip edecek” diye konuştu. TRT dizilerinin neredeyse bütün dünyada ilgiyle izlendiğinin altını çizen Eren, bundan sonraki projeler için de ipucu verdi: Kut'ül Amare ile başladığımız Mehmetçik serisiyle, I. Dünya Savaşı süresince yaşanan bize ait diğer kahramanlık hikâyelerini de ekrana taşıyacağız.