Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daphne Patakia, Simon Abkarian ve Maryne Cayon gibi oyuncuların rol aldığı filmde, eski denizci Kakourgos’un, yeğeni Djam’dan yardım istemesi neticesinde yaşananlar işleniyor. Midilli Adası'nda bir mekân işleten Kakourgas, bozuk gemisi için bir parçaya ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden Djam’ı Karaköy'deki bir ustaya gönderiyor. Genç kadın, amcasına yardım etmek için gittiği İstanbul'da 18 yaşındaki Avril ile tanışıyor. Djam, göçmenler için gönüllü yardım yapmak isterken kandırılan Avril'e, kol kanat geriyor. Bu yardım hikâyesi üzerinden de mültecilik ve ekonomik kriz gibi sosyal problemlere temas ediliyor.