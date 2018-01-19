Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Belediyesi Şehr-i Bingöl Tiyatrosu tarafından Zazaca hazırlanan "Hamlet" oyunu, İstanbullu tiyatroseverlerle buluşacak. Zazaca oyunlar hazırlayan, Şehr-i Bingöl Tiyatrosu, geçen yıl "Hawali Alan", "Wesyita Musayit" ve "M4hmud" adlı eserleri sahneledi. Bu yıl ise topluluk, Shakespeare tarafından 1599 ile 1601 yılları arasında kaleme alınan "Hamlet" oyununu, 27 Ocak'ta İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezinde gösterime sunacak. Zaza diline katkıda bulunmak ve kültürel değerleri yaşatmak amacıyla hazırlanan oyunun uyarlamasını ve yönetmenliğini Yunus Çiftçi gerçekleştirdi.