Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyadaki yaklaşık 168 milyon minik bedeni alakadar eden çocuk işçilik problemine, kısa filmlerle dikkat çekildi. Bu yıl, “çocuk işçiler” temasını ele alan “2. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması”nın kazananları önceki gece İstanbul Sabancı Center'da tertiplenen törenle mükâfatlarına kavuştu. Büyük alaka gören yarışmaya 395 film müracaat etti. Ön değerlendirmeyi geçen 15 film arasından mükâfat almaya hak kazananlar ise Ai Weiwei, Antonio Saura, Bergüzar Korel, Calin Peter Netzer ve Gürcan Keltek’ten oluşan jüri tarafından tespit edildi. Yarışmada genç yönetmen Tolga Özdemir’in “Nilüfer” isimli filmi birinci oldu. Uyuşturucu pazarlayan abisine yardım etmek zorunda olan minik bir kızın yaşadıklarını ele alan kısa film, büyük beğeni topladı. Yarışmada, “Çizgiler Arasında” filmiyle Şeref Akçay ikinciliğe layık görülürken; “Mij” filmiyle Mehmet İsmail Çeçen ve Ramazan Akkuş üçüncülük mükâfatının sahibi oldu. Bu yıl yarışmanın kanaat önderliğini ise dünyaca meşhur yönetmen Danis Tanovic yaptı.