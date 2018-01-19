Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Troya tipi kaplar gibi eserlerin bulunduğu hazinenin 1873 yılında kaçırıldığını hatırlatan komisyon üyesi Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, hazinelerin 1990 yılında Moskova Pushkin ve St. Petersburg Hermitage Müzelerinde bulunduğunu söyledi. 1991’de de teşebbüste bulunularak Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığına bir nota verildiğini kaydeden Kuyucuoğlu, ancak bir neticeye ulaşılamadığını dile getirdi. Komisyon olarak bu eserleri Rusya’dan talep edeceklerini ifade eden Kuyucuoğlu şöyle konuştu: Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımız sık sık yurt dışına gidip temaslarda bulunuyorlar. İsteğimiz, masaya oturduklarında bir dosyayla gitsinler. Bunun bir envanterini çıkaralım. Sonra da bu ülkeyle masaya oturduğumuzda ‘Bunları da istiyoruz’ diye talepte bulunalım. Damla Peker ankara