Artık sahne sanatları, konser ve sergi gibi faaliyet duyuruları bu uygulama ile paylaşılacak. Aplikasyon, ücretsiz bilet kazanma imkânı da verecek.
Sanat artık cepte
22.01.2018 - 05:23 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 09:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatseverlerin faaliyet bilgilerini cep telefonlarından anında öğrenebileceği “Sanat Cepte” mobil uygulamasını başlattı.
Etiketler : cep telefonu,
538241 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/538241.aspx
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