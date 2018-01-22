Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslam coğrafyasının 22 ülkesi, kültürel bir organizasyonda buluşacak. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri, bu sene üçüncü defa tertiplenecek. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi (TYB), Haşimî Yayınevi ve Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneğinin 2-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği faaliyet, ilim mirasımızla bağlarımızı güçlendirmeyi hedefliyor. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek olan ve İslam dünyasından önemli yayınevi, yazar ve âlimlerin ülkemizde misafir olacağı organizasyon, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye, Suriye, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Tunus, Fas, Sudan, Katar ve Kuveyt başta olmak üzere 22 ülkeden 55 yayınevi ile 300 yazarın katılacağı organizasyonda, çeşitli faaliyetler yapılacak. Faaliyet “Geçmişin ihyası, geleceğin inşası için medreselerimiz” sloganıyla kapılarını açacak.