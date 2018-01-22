Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyunun prömiyeri, 25 Ocak’ta Mecidiyeköy Torun Center Artısahne’de gerçekleştirilecek. Selçuk Yöntem’in yanı sıra Toprak Can Adıgüzel ve Gülçin Kültür Şahin’in rol aldığı oyun, prömiyerinin ardından 26 Ocak’ta da aynı salonda sahnelenecek. Alman tiyatro yazarı Tankred Dorst’un kaleme aldığı ‘Benim Adım Feuerbach’, oyunculuğun ne kadar ‘korkutucu’ bir meslek olduğunu, sahnelere uzun yıllar ara verdikten sonra kendisini sınanmak üzere seçmede bulan bir oyuncunun çarpıcı hikâyesi üzerinden anlatıyor.
22 yıl sonra yeniden 'perde' diyecekler
22.01.2018 - 05:25 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 05:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ayşenil Şamlıoğlu’nun yönetmenliğinde, Selçuk Yöntem’in yorumuyla 22 yıl önce sahnelenen ‘Benim Adım Feuerbach’ oyunu yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.
Etiketler : Benim Adım Feuerbach,
538243 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/538243.aspx
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