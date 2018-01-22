Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyunun prömiyeri, 25 Ocak’ta Mecidiyeköy Torun Center Artısahne’de gerçekleştirilecek. Selçuk Yöntem’in yanı sıra Toprak Can Adıgüzel ve Gülçin Kültür Şahin’in rol aldığı oyun, prömiyerinin ardından 26 Ocak’ta da aynı salonda sahnelenecek. Alman tiyatro yazarı Tankred Dorst’un kaleme aldığı ‘Benim Adım Feuerbach’, oyunculuğun ne kadar ‘korkutucu’ bir meslek olduğunu, sahnelere uzun yıllar ara verdikten sonra kendisini sınanmak üzere seçmede bulan bir oyuncunun çarpıcı hikâyesi üzerinden anlatıyor.