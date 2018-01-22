Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki Galeri Bohem’de açılan sergi; Adnan Çoker, Özdemir Altan, Balkan Naci İslimyeli ve Devrim Erbil’i ağırlıyor. Sergide 4 ressamın yetiştirdiği 8 ismin eserleri de sanatseverlerle buluşuyor. Resim sergisi, 3 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.