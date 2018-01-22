İstanbul’daki Galeri Bohem’de açılan sergi; Adnan Çoker, Özdemir Altan, Balkan Naci İslimyeli ve Devrim Erbil’i ağırlıyor. Sergide 4 ressamın yetiştirdiği 8 ismin eserleri de sanatseverlerle buluşuyor. Resim sergisi, 3 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
Ustaların resimleriyle yarım asır
22.01.2018 - 05:26 | Son Güncelleme: 22.01.2018 - 05:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk resminin son 50 yılının panoraması mahiyetini taşıyan “Ustaların Buluşması” adlı sergi, yaşayan 4 efsane ismi bir araya getirdi.
Etiketler : devrim erbil,
538244 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/538244.aspx
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