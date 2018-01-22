Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER



Hükûmet, tarihimizin önemli şahsiyetlerini, olayları ve masal kahramanlarını belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yenilikleri gerçekleştirmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK, TRT, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TİKA ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapacak. Çizgi film, belgesel ve film gibi yapımların içeriklerinde tarihî olaylara, şahsiyetlere ve millî kültür öğelerine daha fazla yer vermesini sağlayacak olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, ayrıca bu yapımların çocukların zihinsel, bedensel ve dilsel becerilerini destekleyecek şekilde hazırlanmasını sağlayacak. Bakanlık ve paydaşları, çocukların sevebilecekleri ve sorumlu birer birey olarak yetişmelerini sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar oyunlarının ve animasyonların üretilmesini de teşvik edecek. Bakanlık ve proje ortağı kurumlar, ayrıca manevi şahsiyetlerin kabirlerini tespit edip, kayıt altına alma çalışmaları yürütecek. Tespit edilen kabirlerin restorasyon ve çevre düzenlemesini yapacak.