Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da mimarisiyle taştan bir papatyaya benzetilen Tekeli Mehmet Paşa Camisi’nin 408 yıllık hat yazılı çinilerinin, cumhuriyetin ilk yıllarında kadınlar bölümü yapılırken sıvayla kapandığı ortaya çıktı. Tarih araştırmacısı Necmi Atik, Antalya’nın en eski Osmanlı camileri arasında yer alan camide 11. yüzyılda yaşayan Tunuslu İslam bilgini Yusuf Bin Muhammed Tevzeri’nin ünlü Münferice kasidesinin beyitlerinin eksik olduğunu fark etti. Atik, şöyle konuştu: 6, 7 ve 8. beyit yok. Devamındaki 9, 10 ve 11. beyitler de yoktu. ‘Ecdat eksik ve yanlış iş yapmaz. Bunlar bir yerde olmalı’ diyerek cami içinde araştırmaya başladım. Eksik beyitlerin kadınlar katı olarak düzenlenmiş alan içinde bırakılarak üzerinin sıva ile kapatıldığını fark ettim. Bu çiniler yaklaşık 410 yıllık bir eser. Üzerinin sıvanarak yok edilmesi hoş bir durum değil. Hanımlar katının cumhuriyetin ilk dönemlerinde yapıldığını düşünüyoruz. Oysa caminin orijinal yapısında böyle bir bölüm yok. Zaten böyle bir bölümün yapılması çok anlamsız. Kadınlar için cami girişinde alanlar zaten mevcut.

Bütün beyitlerin gün yüzüne çıkarılması arzusunda olduğunu vurgulayan Atik “Gelecek nesillere olduğu gibi bırakılmasını istiyoruz. İnşallah bu hatalı durum bir an önce ortadan kaldırılır” dedi.