Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve bu yıl 90. defa düzenlenecek olan Akademi Ödüllerinin adaylıklarına “Suyun Sesi” (The Shape of Water) filmi damga vurdu. Guillermo del Toro tarafından yönetilen Amerikan yapımı film; En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu gibi 13 dalda Oscar heykelciğine aday olmayı başardı. Romantik ve fantastik bir eser olan “Suyun Sesi”, hapsedilen insansı bir yaratığın acımasız deneyden kurtarılmaya çalışılmasını mevzu ediyor. Oscar’da En İyi Film Dalında “Suyun Sesi”nin yanı sıra “Call Me by Your Name”, “Darkest Hour”, “Dunkirk”, “Kapan” (Get Out), “Uğur Böceği” (Lady Bird), “Phantom Thread”, “The Post” ve “Üç Billboard Ebbing Çıkışı” isimli filmler yarışacak. “Ayla”nın elendiği Yabancı Dilde En İyi Film dalına Almanya’da yaşayan yönetmen Fatih Akın’ın “Paramparça” filmi de aday olamadı. 90. Oscar Ödüllerini kazananlar 4 Mart’ta tertiplenecek tören ile belli olacak.