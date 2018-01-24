Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Ertuğrul Gazi’den Yıldırım Bayezid Han’a, Hürrem Sultan’dan Pertevniyal Valide Sultan’a, Osmanlı hanedan ailesine mensup zatlara ait türbelerin güzellikleri ilk defa bir kitapla toplandı. Prof. Dr. Hakkı Önkal’ın yazdığı “Osmanlı Hanedan Türbeleri” kitabı, Osmanlı ailesine ait türbeleri geniş bir şekilde ele alıyor. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından genişletilerek yeniden neşredilen kitap; abidevi mezarları, tarihleri ve mimari tarzlarıyla birlikte resimlerle ortaya koyuyor.



EN MEŞHUR MİMARLAR YAPTI

Gazetemize hanedan türbelerini anlatan Prof. Önkal “Bu eserler, Osmanlı hanedan mensupları adına yapıldığı için estetik değerleri yüksekti. Zamanlarının en meşhur mimarları tarafından inşa edilmişlerdi. Mimarideki yenilikleri de hemen yansıtıyorlardı” diyor.

Osmanlı türbelerinin şaşalı olmamakla beraber ‘cennet’ temasını yansıttığını söyleyen Önkal şöyle devam ediyor: “Osmanlı İmparatorluğu, malzeme tedariki bakımından geniş imkânlara sahipti. Türbelerin iç mekânları, bir hadisi şerifte geçen ‘Cennet bahçelerinden bir bahçe’ ibaresi ümit edilerek çinilerle, kalem işleriyle ve ahşap bezemelerle zevkli bir şekilde süslenmişti. Zira Müslümanların ölümden sonra yaşayacakları mekânın cennet bahçesi olması umuluyordu. Bir de bu binaların, manevi yerler olması yapımına tesir ediyordu. Çünkü türbeler, yaratıcıya dua etmek ve şefaat niyaz etmek maksadıyla ziyaret ediliyor.”

Külahı, kubbeye çevirdiler

Hanedan türbelerinin Büyük Selçuklulara kadar giden köklü bir mimari kültüre dayandığını kaydeden Prof. Dr. Hakkı Önkal “Osmanlıda da bu gelenek devam ettirilmiş. Osman Gazi’den itibaren Sultanların ekserisine büyük bir türbe yapılmış. Sultan I. Murad, Kosova Savaşı meydanında şehit edildikten sonra bile, bedeni getirilerek Bursa’daki türbeye defnedilmiş. Sultan I. Ahmed’ten sonra da kendi adına türbe yaptıran padişahlar da olmuş” diyor.

Osmanlı hanedan türbelerinin önceki devletlerdeki türbelerden farklı olduğunu söyleyen yazar “Üslup olarak Selçuklu türbeleri, kümbet tarzındayken Osmanlıda stil, büyük ölçüde değişmiş. Osmanlı türbelerinde külahtan vazgeçilerek, kubbe tercih edilmiş. Daha önce zaman zaman görülen mumyalama yöntemi Osmanlı türbelerinde kesinlikle kullanılmamış. Türbelerde revaklar da inşa edilerek, insanların ziyaretlerini rahatça yapabilmelerine imkân tanınmış” şeklinde konuşuyor.