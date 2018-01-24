Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve kültür varlıklarının korunması maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev müddeti 1 ay daha uzatıldı. İlk taslak raporunu güncelleyen komisyon, aralarında Kültür Polisi Teşkilatı kurulmasının da olduğu yeni tavsiyeler getirdi. Hazırlanan raporda, İçişleri Bakanlığı bünyesinde İtalya’dakine benzer bir Kültür Polisi teşkilatı kurulması gerektiği vurgulandı. Söz konusu teşkilat kurulursa, Türkiye çapında kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak istihbarat çalışmalarını organize edecek ve operasyonlar düzenleyecek. Bu teşkilat, müze ve ören yerlerinde güvenliği arttıracak sistemleri tespit etme ve alternatif projeler geliştirmede rol alabileceği gibi, iç piyasa denetimlerinde de önemli görevler üstlenebilecek. Kültür polisleri, milletlerarası polis teşkilatlarıyla işbirliği yaparak, kültür varlıklarının iadesinde de aktif rol oynayacak. Böylece teşkilat, kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığında caydırıcı bir güç olacak. Komisyon raporunda ayrıca kaçırılan eserlerin iadesi için çalışacak yurt dışında bir enstitü kurulması, müzelerde acil müdahale ekipleri ihdas edilmesi ve gümrük kapılarındaki kontrollerin titiz hâle getirilmesi gibi tavsiyeler de yer aldı. Damla Peker ANKARA