Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projenin tamamlanmasıyla birlikte aralarında “Susuz Yaz”, “Yılanların Öcü”, “Malkoçoğlu”, “Hababam Sınıfı” gibi Türk sinemasının kült filmleri ile “Münir Nurettin Selçuk”, “Müzeyyen Senar”, “Zeki Müren”, “Barış Manço” gibi usta sanatçıların seslendirdiği Türk müziğinin unutulmaz eserleri koruma altına alınarak, gelecek nesillere aktarılacak. İlk olarak 2013’te başlatılan “Dijital Belge Arşivi Projesi” ile 1932 yılından günümüze kadar uzanan milyonlarca sinema ve müzik eserine ilişkin belgeler, dijital ortama aktarılarak koruma altına alındı.