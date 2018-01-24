Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un tarihî merkezlerinden Süleymaniye semtindeki ahşap cumbalı evler, "Süleymaniye'yi Yenileme Projesi" ile ihya edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ ile Fatih Belediyesi iş birliğiyle yürütülecek projede, ilk etapta 39 ada 733 parselde toplam 707 ev yenilecek.

Bu yıl içerisinde başlaması planlanan projede, 102 bin 185 metrekarelik alanda tarihî olmayan binaların tamamı yıkılıp tescilli binalara uygun hale getirilecek.

"Geçmişte yok edilen evlerin yeniden ihyasıyla ilgili çalışmalar yapılacak"

Projeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Süleymaniye'nin UNESCO tarafından tarihî Yarımada'da korunması gereken "dünya mirası" olarak görülen yerlerden birisi olarak kabul edildiğini söyledi.

Demir, projeyle Süleymaniye'nin kendisine ait ahşap cumbalı evlerin yeniden ihya edilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Bölgedeki tarihî evlerin geçmişte korunmadığını, bir kısmının yakılıp yıkılıp yok edildiğini aktaran Demir, "Geçmişte tarihî Süleymaniye evleri çok iyi korunmadı. Şu anda boşluk olarak gördüğümüz pek çok yerde tarihî Süleymaniye evleri vardı. Bunların pek çoğu yakıldı, yıkıldı yok edildi ve yerleri otopark olarak kullanılmaya başlandı." diye konuştu.

Tarihî evlerin korunması için projenin hayata geçirileceğini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"KİPTAŞ ile Fatih Belediyesi'nin birlikte yürüteceği Süleymaniye'yi Yenileme Projesi'nde önemli aşamalar katedildi. Proje 39 ada, 733 parsel ve 102 bin metrekarelik alanda 707 binayı ilgilendiren büyük bir dönüşüm ve yenilemeyi kapsıyor. Süleymaniye'nin bütün alanlarındaki mevcut binaların zaten rölöveleri çıkartılmış ve planları hazırlanmıştır. Önceki dönemde yok olan bütün binaların geçmişine ait belge, bilgi ve görüntüleri toplanıyor. Belgelerden hareketle geçmişte yok edilen evlerin yeniden ihyasıyla ilgili çalışmalar yapılacak."

Özellikle 39 adanın ilk 6 adasıyla ilgili çalışmaların neredeyse bittiğini, bunların projelerinin Anıtlar Kurulu tarafından onaylandığını dile getiren Demir, "KİPTAŞ ile başlamayı planladığımız ve ciddi bir emek içeren projede, 380'i tarihî olmayan, 327 de tescilli bina var. Projeler yapılarak tescilli binalar esas alınarak diğer binalar, yükseklikleri ve mimarı tarzları tarihî binalara uygun şekilde yakılıp yeniden yapılacak. Hayalini kurduğumuz İstanbul'a ahşap, cumbalı ve en fazla üç katlı evlerin olduğu Süleymaniye'de kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

KİPTAŞ tarafından satın alınan çok katlı binaların yıkıldığını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bırakın yoğunluğu arttırmayı, koca koca binalar yıkılıp yoğunluk üçte iki oranında azaltılacak. Burada kentsel dönüşüm ve yenileme gerçekleşmiş olacak. Bizim proje uygulayacağımız alan 39 ada. Bu neredeyse Süleymaniye'nin üçte birine tekabül ediyor. Bir üçte birlik kısmında İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmalar yapıyor. Süleymaniye ile Haliç arasındaki kısım da üçüncü alanımızdır. Orasıyla ilgili de şu anda fikir aşamasındayız. Üçe ayrılan Süleymaniye'nin bütünüyle ilgili bir çalışma var."

"Projenin merkezi Süleymaniye Camisi ve Külliyesi"

Süleymaniye Camisi'nin Darül Şifa denilen bölümlerinin arka kısımlarında kalan yerlerin tamamıyla elden geçirileceğini anlatan Demir, "Bu yenileme, projede temelde yine Süleymaniye merkez baz alınarak yapılacak. Süleymaniye'nin komple çevresiyle ilgili çalışmalar var. Darül Şifa'nın arkasındaki yerde daha önce binalar vardı. Tarihî eserler muhafaza edildi ve diğerleri yıkıldı. Yapılacak binalarda yükseklik tarihî eserler baz alınarak yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Belediye Başkanı Demir, bu yıl başlamayı planladıkları proje ile Süleymaniye semtinin, tıpkı Osmanlı'nın son ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde olduğu gibi İstanbul eşrafının yaşayabileceği, sosyal ekonomik durumları ne kadar yükselirse yükselsin yaşayanın vazgeçilemeyeceği bir yer olması arzusu, umudu ve beklentisiyle bir çalışma yürüteceklerini sözlerine ekledi.