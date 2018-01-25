Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, Woolf'un, sonbahar yaprakları içinde çizili resmiyle karşılaşıyor.

Resmin üzerine tıklandığında ise Woolf hakkında detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.

25 Ocak 1882'de Londra'da doğan ve 28 Mart 1941'de yaşamını yitiren Woolf, Dalgalar, Kendine Ait Bir Oda, Gece ve Gündüz gibi çok sayıda eserlere imza atmıştı.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.