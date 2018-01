Türkiye Gazetesi

Ermenek ilçesine bağlı Gökçeseki köyü sınırlarında bulunan Philadelphia (Kardeş Seven) Antik Kenti'nde Karaman Müzesi başkanlığında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) danışmanlığında 2015 yılında gerçekleştirilen kazılarda, kaya mezarları ve birçok lahit ortaya çıkarıldı.

Kazılar sırasında gün yüzüne çıkarılan lahitlerin batısında, "antik atık alanı" olarak belirlenen bölümde ise birçok tarihî esere ulaşıldı.

Karaman Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Atık alanından çıkarılan eserler arasında taş heykel parçaları, pişmiş topraktan insan ve hayvan figürleri, seramik ile cam kaplar, kandiller, sikkeler, yüzük, bilezik, küpe, kolye, zincir, boncuk gibi takılar ile çeşitli kemik objeler yer alıyor.

Heykeller, Philadelphia’nın başka merkezlerle sanatsal etkileşimine ve dönemin yöresel sanatına ışık tutarken, seramik kaplar ise bölgesel üretim ve ticari ilişkiler hakkında yeni bilgiler sunuyor.

Kazılarda ele geçen buluntuların, bilimsel inceleme, temizlik ve restorasyonu tamamlananların çizim ve fotoğraflama gibi belgeleme çalışmaları KMÜ Arkeoloji Bölümü laboratuvarında devam ediyor. Çalışmaları tamamlanan birçok eser ise Karaman Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

"4 tane küçük at figürü"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökçeseki Ören Yeri'ndeki kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin Karaman'ın ve bölgenin bilinmeyen tarihine ışık tuttuğunu söyledi.

Kılıç, Gökçeseki'deki eserlerin bazılarını Karaman Müzesi'nde sergilemeye başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu eserlerden, 7 tane büst, demirden yapılmış onlarca tıbbi alet, çivi, bilezik, sikke, yüzük ve seramik tabak çanak müzemizde sergileniyor. Bu eserlerin içinde en özel olanları ise 4 tane küçük at figürü. Pişmiş topraktan yapılan bu figürlerin, genç yaşta ölen kişilerin mezarlarına bırakılan hediyeler olduğunu düşünmekteyiz. Bu at figürleri pişmiş topraktan el ile şekillendirilmiş, özenle yapılmış eserler. Atların yelesi, yuları, kuyrukları en ince detayına kadar işlenmiş. Bu at figürlerinin çocuk oyuncağı olarak da kullanıldığını düşünmekteyiz. Bize, oyuncak olarak yapıldığını düşündüren en büyük etken, ayaklarına bir şeyler takılmak için açılan delikler. Bu delikler ip bağlamak ya da tekerlek takmak için açılmış olabilir. Eserler milattan sonra ikinci yüzyıla, Geç Roma, Erken Bizans dönemine tarihlendiriliyor."