Kâğıthane Belediyesince hazırlanan eser, Prof. Dr. Emre Dölen, koleksiyoner Mert Sandalcı ve gazeteci Hüseyin Irmak'ın ortaklaşa yürüttüğü 18 yıllık çalışma sonuncunda "Kayıp Bir Demiryolunun İzinde" ismiyle neşredildi. Halk arasında "Kâğıthane Treni" olarak bilinen trenin, işgal yıllarında Anadolu'ya silah ve cephane taşınmasında da görev yaptığı ortaya çıkarıldı ve detaylarına belgelerle yer verildi. Kitap, kayıp hattın güzergâhını da fotoğraflarla okuyucuya sunuyor.
Kayıp demir yolu kitaplaştı
29.01.2018 - 06:38 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 06:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yapımı 1914'te başlayıp 8 ay içinde "Haliç-Karadeniz Sahra Hattı" adıyla hizmete giren ve 1950'lerin başında sessiz sedasız kayıplara karışan İstanbul trenine ait bilgiler, yıllar süren bir araştırmayla kitap hâline geldi.
Etiketler : kağıthane treni,
539873 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/539873.aspx
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