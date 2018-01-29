Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kâğıthane Belediyesince hazırlanan eser, Prof. Dr. Emre Dölen, koleksiyoner Mert Sandalcı ve gazeteci Hüseyin Irmak'ın ortaklaşa yürüttüğü 18 yıllık çalışma sonuncunda "Kayıp Bir Demiryolunun İzinde" ismiyle neşredildi. Halk arasında "Kâğıthane Treni" olarak bilinen trenin, işgal yıllarında Anadolu'ya silah ve cephane taşınmasında da görev yaptığı ortaya çıkarıldı ve detaylarına belgelerle yer verildi. Kitap, kayıp hattın güzergâhını da fotoğraflarla okuyucuya sunuyor.