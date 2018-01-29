Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından "Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Dersaadeti Foto Maratonu" ismiyle yapılan faaliyette 286 fotoğrafçı, Abdülhamid Han devrinde yapılan 28 eserin fotoğraflarını çekti. Darülaceze'de başlayan ve katılımcıların Yıldız Hamidiye Camii'ne götürülmesiyle devam eden yarışmada fotoğrafçılar, koşunun bitiş saatine kadar yaklaşık 8 kilometre yol katederek eserleri fotoğraflamaya çalıştı. Sultanahmet'teki, 2. Abdülhamid Han'ın da metfun bulunduğu Sultan 2. Mahmud Türbesi'nde son bulan koşunun ardından yarışmacılar önce çektikleri 28 eserin fotoğraflarını onaylattı. Jüri, 1 Şubat'ta toplanacak ve kazananları, 8 Şubat'ta Osmanlı Arşivleri Konferans Salonu'nda tertiplenecek törende açıklayacak.