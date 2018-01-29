Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Raşit Karakılıç, sanatını hurda klima radyatörlerine yansıttı. Sanatçı Karakılıç “Geçmiş, yaşanmışlık ve anıların toplandığı büyük bir yüzey” olarak tanımladığı çok sayıda portreyi, temel malzeme olarak kullandığı hurda klima radyatörleri üzerine işledi. Levhaları eğip bükerek yeniden şekillendiren sanatçı, eserlerini “Siz Hangi Portrede Saklı Kaldınız?” isimli sergide görücüye çıkarıyor. İstanbul, Arnavutköy’de Galeri Selvin 2 ve Lotus Art Shop iş birliği ile 7 Şubat'ta açılacak sergi; insanların kendileriyle yüzleşmesini hedefliyor. Karakılıç, sergisinde tıpkı adı gibi sanatseverlere “Siz Hangi Portrede Saklı Kaldınız?” sorusunu soracak. Ali Raşit Karakılıç’ın sergisi; sanatçının malzeme, estetik ve kurgu özellikleri ile de ayrı bir önem taşıyor. Arnavutköy’de Galeri Selvin 2 ve Lotus Art Shop’da aynı tarihlerde açılacak olan sergi 4 Mart 2018 tarihine kadar görülebilecek.