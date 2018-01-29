Müzik dünyasının Oscar’ı kabul edilen Grammyler, ABD’nin New York kentindeki ünlü Madison Square Garden Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ünlülerin akın ettiği gecenin yıldızı ise 6 dalda Grammy ödülü kazanan 32 yaşındaki R&B şarkıcısı Bruno Mars oldu. Bruno Mars, "Yılın Albümü", "Yılın Kaydı", “Yılın Şarkısı", “En İyi R&B Albümü”, “En İyi R&B Şarkısı” ve “En İyi R&B Performansı” ödüllerinin sahibi oldu. ABD’nin ünlü talk show programcısı James Corden sunduğu ödül törenine, Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı da katıldı.
Grammy Ödülleri’ne damga vuran isim Bruno Mars oldu
29.01.2018 - 11:45 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu yıl 60’cısı düzenlenen Grammy Ödüllerine, 6 dalda ödül kazanan ABD’li ünlü R&B şarkıcısı Bruno Mars damgasını vurdu.
Etiketler : ABD,Grammy Ödülleri,Bruno Mars,
539917 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/539917.aspx
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