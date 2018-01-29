Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzik dünyasının Oscar’ı kabul edilen Grammyler, ABD’nin New York kentindeki ünlü Madison Square Garden Salonu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ünlülerin akın ettiği gecenin yıldızı ise 6 dalda Grammy ödülü kazanan 32 yaşındaki R&B şarkıcısı Bruno Mars oldu. Bruno Mars, "Yılın Albümü", "Yılın Kaydı", “Yılın Şarkısı", “En İyi R&B Albümü”, “En İyi R&B Şarkısı” ve “En İyi R&B Performansı” ödüllerinin sahibi oldu. ABD’nin ünlü talk show programcısı James Corden sunduğu ödül törenine, Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı da katıldı.