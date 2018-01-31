Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir tarafta Dolmabahçe Sarayı, Pierre Loti Tepesi, Park Otel gibi mekânlar; diğer yanda Yahya Kemal, Osman Hamdi Bey, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal Bey ve Halife Abdülmecid Efendi gibi İstanbul'la hemhâl olmuş isimler... İstanbul’un kültür tarihine damga vurmuş kişi ve yerler hakkındaki vesikalar, 'Unutma İstanbul' projesiyle dijital ortama taşındı. İstanbul Şehir Üniversitesinin, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle hazırladığı proje çerçevesinde, "unutmaistanbul.sehir.edu.tr" ismiyle bir internet sitesi açıldı. Şehre ait değerlerin tanıtımı için açılan internet sitesinde, İstanbul haritası üzerinden tarihî dokümanlara erişim sağlandı. Belge, fotoğraf, negatif film gibi materyaller İstanbul haritası üzerinde, kişi-mekân münasebeti kurularak işlendi. Sonrasında da bir katalog hazırlandı. Projede, çok sayıda nadir dokümana sahip Taha Toros, Mehmed Fuad Köprülü, Cüneyd Orhon, Zeynep Orhon ve Osman Öndeş gibi isimlerin arşivlerinden faydalanıldı. 10 bin tarihî belgenin dijitalleştirilerek erişime açıldığı proje sayesinde, bulunması çok zor dokümanlara bile kolaylıkla ulaşılabiliyor.



Gazetemize açıklamada bulunan projenin koordinatörü Ayhan Kaygusuz, 'Unutma İstanbul'un kültür dünyamıza katkıları olacağını söyledi. Kaygusuz "Proje, mekân ve kişileri birbirleriyle ilişkilendirilerek, yeni nesil ile eski arasında bir bağ kurulmasına küçük de olsa bir katkı sağlayacak. Mesela Galatasaray Lisesinin önünden geçen birisi isterse mobil uygulamadan Galatasaray Lisesi, Spor Kulübü ve bu kurumla özdeşleşen kişilerle ilgili tarihsel belgelere ulaşabilecek ve paylaşabilecek” diye konuşuyor.



EŞSİZ ARŞİVLER

Projede mühim arşivlerden faydalanıldığını kaydeden Kaygusuz “Elimizde başka yerde bir kopyasının bulunmadığına inandığımız çok sayıda belge mevcut. Arşivimizde tarih, edebiyat, sanat, siyaset alanlarında mühim kişilerin dokümanlarından Kurtuluş Savaşı’na ait vesikalara, son halifeye ait belgelerden kıymetli yazmalara kadar çok çeşitli türde belge bulunmakta. Bunlardan İstanbul ile alakalı olanlar projeye dâhil edildi” ifadelerini kullandı.



BÜYÜK ŞAİRİN MAZİSİNE SEYAHAT

Projenin internet sitesi ‘unutmaistanbul.sehir.edu.tr’ ziyaretçilerini maziye doğru bir seyahate çıkarıyor. Mesela, harita üzerinde İstanbul Park Otel'e tıklandığında, yıllarca otelin 165 numaralı odasında yalnız başına yaşamış olan şair Yahya Kemal Beyatlı'nın hayatına uzanılıyor. Burada Büyük Şairin, çocukluk ve gençlik fotoğraflarından kendi el yazılarına, Beyatlı'ya ait Osmanlıca yazılı bir kartvizitten şiirlerine kadar pek çok şeyi görebiliyorsunuz.