Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki Akbank Sanat, Macar Kültür Merkezinin katkılarıyla şubat ayında Fábri’nin filmlerine ev sahipliği yapacak. Akbank Sanat’ta yönetmenin 1956-78 yılları arasında çektiği beş film gösterilecek. Ücretsiz olarak izlenebilecek faaliyette; 6 Şubat'ta “Atlıkarınca”, 8 Şubat'ta “Cehennemde İki Devre”, 15 Şubat Perşembe günü “Pal Sokağı Çocukları”, 20 Şubat'ta “Beşinci Mühür” ve 27 Şubat salı günü “Macarlar” filmleri seyircilerle buluşacak.