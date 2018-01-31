PTT, "Tarihî Çeşmeler" mevzulu yeni anma pulunu tedavüle sundu. Satışa çıkan anma pulunda, Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi görseli yer aldı. Anma pulu, PTT AŞ tarafından 2017 yılında III. Ahmet Çeşmesi görseline yer verilerek tedavüle çıkarılan "Tarihî Çeşmeler” konulu serinin devamı mahiyetinde.
Tarihî çeşmeler pullarda yaşıyor
31.01.2018 - 06:41 | Son Güncelleme: 31.01.2018 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Köşe başlarında harap hâlde görmeye alışkın olduğumuz tarihî çeşmeler, pulların üzerine taşınmaya devam ediyor.
Etiketler : posta pulu,ptt,
540333 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/540333.aspx
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