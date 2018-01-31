PTT, "Tarihî Çeşmeler" mevzulu yeni anma pulunu tedavüle sundu. Satışa çıkan anma pulunda, Kanuni Sultan Süleyman Çeşmesi görseli yer aldı.  Anma pulu, PTT AŞ tarafından 2017 yılında III. Ahmet Çeşmesi görseline yer verilerek tedavüle çıkarılan "Tarihî Çeşmeler” konulu serinin devamı mahiyetinde.