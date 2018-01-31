Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018'in en büyük kitap faaliyetlerinden biri olan 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, kapılarını açmaya hazırlanıyor. İstanbul'daki CNR EXPO Yeşilköy’de 20 ülkeden 350 yayınevinin katılımıyla tertiplenecek CNR Kitap Fuarı, 10 Mart’ta başlıyor. Yurt içi ve yurt dışından yüzlerce yazarı misafir edecek olan CNR Kitap Fuarı’nın bu yılki teması ise 'Oku' olacak. Temaya uygun olarak fuarda gerçekleştirilecek faaliyetlerde, okumanın önemi ve kitapların hayatımız üzerindeki gücünü ifade eden binin üzerinde faaliyet gerçekleştirilecek. 8 Mart'a kadar açık kalacak fuarın şeref yazarı ise Alev Alatlı olacak. Ayrıca fuar çerçevesinde şair Necip Fazıl Kısakürek için hususi bir sergi tertiplenecek. Sergide, Kısakürek’in özel eşyaları kitapseverler tarafından görülebilecek.