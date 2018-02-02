Yönetmenliğini Joe Wright’ın üstelendiği “En Karanlık Saat”, Churchill’in başbakanlık vazifesindeki ilk haftalarını merkezine alıyor. Gary Oldman, Kristin Scott Thomas ve Ben Mendelsohn’ın başrollerinde oynadığı film, gerilimli bir hikâyeyi seyirciyle buluşturuyor. Müttefik devletler Nazilere mağlup olmaya devam ederken, Churchill beklenmedik bir şekilde başbakan olur. İngiltere’nin Hitler tarafından her an istila edilebileceği konuşulurken, Churchill’in İngiliz halkını toplayacak konuşmalar yapması gerekir. Winston, en karanlık saatine direnirken tarihi de değiştirmeye çabalar. Film, II. Dünya Savaşı’na farklı bir noktadan bakmayı sağlıyor.
W. Churchill’in en zor zamanları
02.02.2018 - 07:12 | Son Güncelleme: 02.02.2018 - 07:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birçok filme mevzu olan İngiliz politikacı Winston Churchill’in hayatı, yeniden beyazperdede.
Etiketler : karanlık saat,churrcill,
540814 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/540814.aspx
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