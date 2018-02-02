Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki çeşitli problemlerin mercek altına aldığı araştırmada kültür sanatta sürpriz olmayan neticeler ortaya çıktı. Araştırmanın sosyal bölümünde, ‘Hiç gazete okumam’ diyenlerin oranı yüzde 37,1, ‘Hiç kitap okumam’ diyenlerin oranı yüzde 52,8’ken, ‘Tiyatroya gitmem’ diyenlerin yüzde 69,9, ‘Sinemaya gitmem’ diyenlerin oranı yüzde 37,6 olarak görülüyor. Televizyon seyretme sıklığındaki rakamlar da; ‘Günde 5 saatten fazla’ diyenlerin oranı yüzde 10, ‘Günde 3-5 saat arası’ diyenlerin oranı 31,5, ‘Günde 1-3 arası’ diyenlerin oranı ise yüzde 44,8 oldu. Sosyal medya ve bilgisayar oyunlarına ayrılan müddetlerde bakıldığında ise; ‘5 saatten fazla’ diyenlerin oranı yüzde 3,5, ‘Günde 3-5 saat arası’ diyenlerin oranı yüzde 17,3, ‘Günde 1-3 arası’ diyenlerin oranı ise yüzde 47,7 olarak tespit edildi. Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman “Kültürle ilişkisi kopmuş bir toplum var. Bu alışkanlıklar kişilerin şahsi tercihleri mi yoksa bunun içinde toplumsal bir yaklaşım var mıdır buna bakmak lazım” yorumunda bulundu.