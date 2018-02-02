Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinemaya Yeşilçam devrinde giren ve 1980’lere damgasını vurmuş filmlerin senaryosuna imza atan Ümit Ünal’ın filmleri bir programla seyirciyle buluşuyor. İstanbul Modern Sinema, farklı kuşaklardan yönetmenleri ağırladığı “Yönetmenlerle Buluşma” programının beşincisinde Ümit Ünal’ı misafir ediyor. İstanbul Modern Sinema’da dün başlayan ve 11 Şubat’a kadar devam edecek programda, Ümit Ünal’ın eserleri arasından seçilmiş filmlerin gösterimleri yapılacak. Gösterimler oyuncu ve film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek. Programda Demet Evgar’ın başrolünü üstlendiği ve 16 Şubat’ta vizyona girecek olan yönetmenin son filmi “Sofra Sırları” da dâhil Ümit Ünal’ın sineması, yönetmenliği ve senaryo yazarlığı üzerine bir mülakatı da yer alıyor.