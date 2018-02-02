Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, yurt dışına kaçırılan tarihî eserlerine bir bir kavuşuyor. Önceki günlerde ülkemize getirilen Altın Taç ve Dağ Keçisi figüründen sonra uzun müddettir takibi yapılan iki tarihî eser, Türkiye’ye iade edildi. İngiltere’de bir müzayede evi tarafından satışa çıkarılan Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine ait el yazması kitap ile tarihî İznik çinisi, ait oldukları Anadolu topraklarına geri döndürüldü. Ülkemize getirilen iki eserden, Fahrüddin er-Razi’ye ait 1224 yılında tamamlanmış “Şerhü’l-Kanun fi’t-Tıb” el yazması kitabı yaklaşık 18 yıldır aranıyordu. Kitap, 2000 yılında bir hırsızlık hadisesinde çalınmış, Londra’da satılmak üzere olduğu Bakanlık tarafından tespit edilmişti. Önce eserin İnterpol Çalıntı Sanat Eserleri veri tabanına kaydettirilmesi sağlandı, ardından el yazması kitabın müzayededeki satışı durduruldu ve iade safhası resmen başlatıldı. 2017 yılı sonunda Türkiye’ye getirilen ve şu an Etnografya Müzesinde muhafaza edilen el yazması kitap, Yazma Eserler Kurumuna gönderilecek. Ana vatanına geri dönen tarihî İznik çinisi ise teslim edildiği Etnografya Müzesinde sergilenecek. Bakanlık, hâlihazırda yurt dışında bulunan 55 eserin Türkiye’ye iadesi için de girişimlerini sürdürüyor.