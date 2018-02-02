Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuleli Askerî Lisesi’nde gerçekleştirecekleri müze ve kültürel çalışmalar hakkında bir araya gelerek işin en başındaki hassasiyetlerini ve titizliklerini tüm kamuoyunun bilmesini istediklerini vurgulayan Bakan Kurtulmuş, çalışmanın İstanbul ve Türkiye için örnek çalışmalardan biri olacağını söyledi.

Projeyi prestijli, profesyonel ve fonksiyonel olarak nitelendiren Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımızın tensip buyurduğu şekliyle, milletimize ve uluslararası kültür, turizm potansiyelimize kapılarını açmak üzere prestijli, modern, profesyonel ve fonksiyonel bir projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un tarihî, kültürel ve sosyal dokusuna uyumlu ve uygun şekilde çok yönlü yaşayan ve yaşatan uluslararası mahiyette bir projeyi düşünce, edebiyat, mimarî, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerinin de değerli katkılarıyla hayata geçireceklerini ifade eden Bakan Kurtulmuş, İstanbul’da planlanan ve sürdürülen kültür, turizm projeleriyle ilgili de katılımcılarla bilgi paylaşımında bulundu. İHA