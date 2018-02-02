Kuleli Askerî Lisesi’nde gerçekleştirecekleri müze ve kültürel çalışmalar hakkında bir araya gelerek işin en başındaki hassasiyetlerini ve titizliklerini tüm kamuoyunun bilmesini istediklerini vurgulayan Bakan Kurtulmuş, çalışmanın İstanbul ve Türkiye için örnek çalışmalardan biri olacağını söyledi.
Projeyi prestijli, profesyonel ve fonksiyonel olarak nitelendiren Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımızın tensip buyurduğu şekliyle, milletimize ve uluslararası kültür, turizm potansiyelimize kapılarını açmak üzere prestijli, modern, profesyonel ve fonksiyonel bir projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
İstanbul’un tarihî, kültürel ve sosyal dokusuna uyumlu ve uygun şekilde çok yönlü yaşayan ve yaşatan uluslararası mahiyette bir projeyi düşünce, edebiyat, mimarî, kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerinin de değerli katkılarıyla hayata geçireceklerini ifade eden Bakan Kurtulmuş, İstanbul’da planlanan ve sürdürülen kültür, turizm projeleriyle ilgili de katılımcılarla bilgi paylaşımında bulundu. İHA
Kuleli Askerî Lisesi, Türkiye’de örnek olacak
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, kullanımı Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilen tarihî Kuleli Askerî Lisesi’nde hayata geçirecekleri müze ve kültürel projelerle ilgili düşünce, edebiyat, mimarî, kültür ve sanat dünyasının önemli isimleriyle istişarede bulunmak üzere bir araya geldi.
Kuleli Askerî Lisesi’nde gerçekleştirecekleri müze ve kültürel çalışmalar hakkında bir araya gelerek işin en başındaki hassasiyetlerini ve titizliklerini tüm kamuoyunun bilmesini istediklerini vurgulayan Bakan Kurtulmuş, çalışmanın İstanbul ve Türkiye için örnek çalışmalardan biri olacağını söyledi.
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