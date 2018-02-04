Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunan ören yerindeki ziyaretçi artışında en büyük etken, sosyal medyada büyük sansasyona yol açan "Doğu Ekspresi". Ankara'dan Doğu Ekspresi ve turlarla Kars'a gelen turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin gezdikten sonra Ani Harabeleri’ni geziyor. Ani'ye ilk defa gelen bazı vatandaşlar daha önceden gelmedikleri için üzüntülerini dile getirerek, herkesi bu güzellikleri görmeleri için davet ediyor. Kars Müze Müdürü Necmettin Alp “Bu sene Ani ören yerinde çok ciddi bir turist sirkülasyonu var. Turist sayımız kış aylarında 3 katına çıktı. Aynı hareketliliği inşallah önümüzdeki aylarda da görürüz" diye konuştu.