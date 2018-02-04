Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Fotoğraf Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirdiği ‘An’a Tanıklık’ adlı 2'nci kişisel fotoğraf sergisini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde açtı. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, çok sayıda fotoğraf sanatçısı ve vatandaş da katıldı. Burada bir konuşma yapan Başkan Aydın "Bizler çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Geriye dönük baktığımda günde 15-16 saatlik bir çalışma süremin olduğunu görüyorum. Belediye başkanlığı sürecinde aktif dinlenme aracı olarak hep fotoğraftan yararlandım. Gördüklerimi yansıtmak, dünyayı, kültürleri tanımak, farklılıkların farkına varmak, önemli anları tespit etmek, bugüne ve geleceğe aktarmak bana çok şey kattı. Bunun yanı sıra insan sağlığına da katkı sağladığına inanıyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Kurtulmuş ise "İnsanoğlunun dünyaya gelmesinde temel amaçlarından birisi kainat kitabını iyi okuyabilmesidir. Bu da sanatlarla ortaya çıkıyor. Bu kainatı ne kadar anlamlandırdığımızı aslında en iyi şekilde sanat eserlerini ortaya koyarak anlamış olduğumuzu ifade ediyoruz. Siyasetin çok ağır gündemlere sahip olduğu günlerden geçiyoruz. Siyasetçi ve şehirde yaşayan insanlar olarak her birimiz bu şehirde yaşamış olmanın ve Türkiye gibi zor bir coğrafyada yaşamış olmanın ağırlığı altında çok ciddi bir stresle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Bu stres siyasetçide belki de on kat daha fazla. Bu çerçevede bir siyaset insanının sanatla ilgilenmesi kendi ifadesiyle aktif bir dinlendirici unsur olduğunu görüyoruz ve anlıyoruz" ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından sergi, kesilen kurdeleyle ziyarete açıldı. 88 fotoğrafın yer aldığı sergi 28 Şubat'a kadar açık olacak, elde edilen gelir Türk Kızılayına bağışlanacak.