Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önce Tekirdağ-Çorlu Havalimanında yakıt ikmali yapan uçak, devamında Sivrihisar’a iniş yaptı. Savaşın en çetin zamanlarında hava üstünlüğü sağlayacak niteliklere sahip av ve bombardıman uçağı olarak görev alan bu uçaklar, Alman Hava Kuvvetlerinin korkulu rüyası hâline gelmişti. Kore Savaşı’nda da görev alan bu uçaklar, günümüzde bir havacılık klasiği hâline dönüştü ve hâlen dünya üzerinde 90 tanesi uçabilir durumda bulunmakta.