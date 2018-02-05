Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

9 Şubat’ta Şişli Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak olan ‘Yerel Kodlar Global Formlar’ sergisi, Balkan Naci İslimyeli, Adnan Çoker, Ahmet Yeşil ve Devrim Erbil gibi isimlerin az bilinen eserlerini sanatseverlerle buluşturacak. Sergi, meraklılarını hem düşündürüp hem de sanat tarihine referanslı hikâyelerle buluşturacak. ‘Yerel Kodlar Global Formlar’ sergisi, 10 Mart kadar açık kalacak.