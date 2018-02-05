9 Şubat’ta Şişli Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak olan ‘Yerel Kodlar Global Formlar’ sergisi, Balkan Naci İslimyeli, Adnan Çoker, Ahmet Yeşil ve Devrim Erbil gibi isimlerin az bilinen eserlerini sanatseverlerle buluşturacak. Sergi, meraklılarını hem düşündürüp hem de sanat tarihine referanslı hikâyelerle buluşturacak. ‘Yerel Kodlar Global Formlar’ sergisi, 10 Mart kadar açık kalacak.
Saklı kalmış eserler gün yüzüne çıkıyor
05.02.2018 - 07:34 | Son Güncelleme: 05.02.2018 - 07:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk resminde bugüne kadar üretilmiş ancak gün yüzüne çıkmamış pek çok eser bir araya geliyor.
Etiketler : sanat,resim,
541419 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/541419.aspx
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