Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Söz Saz İstanbul”, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) yarın akşam yapılacak müzik faaliyetinde dinleyenler iç dünyalarında bir yolculuğa çıkacak. Konser hakkında konuşan sanatçı Talu “Teknolojinin tesiriyle sürat çağında yaşıyoruz. Her daim bir yolculuk içinde… Fakat bu yolculuk hep dışarıya doğru yapılıyor. Bu konserde iç dünyamıza, kalbimize doğru bir seyahate çıkmak istedik. Bu konserimizde aşk ile sahnede olacağız” dedi.