Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serginin açılış konuşmasını yapan yaşayan en meşhur hattatlardan Hasan Çelebi, yasaklar sebebiyle İslam sanatları alanında 40 yıl önce bir sergi açmanın mümkün olmadığını söyledi. Çelebi, kültür değerlerinin bir milletin hürriyeti olduğu kaydederek, “Millet olarak bizim birçok kültür değerimiz ve bu kültür değerlerimizin kimlik numarası da sanatkârlarımızdır” dedi. Sanatın bir kazanç sahası değil, gönül işi olduğunu vurgulayan Çelebi, “İslam sanatlarına yapılacak olan hizmetlerin bedelini Cenab-ı Hakk mutlaka verir. Bu duygular içerisinde tevekkül içerisinde çalışırsanız, Cenab-ı Hakk sizlere ahirette çokça ihsanda bulunur” ifadelerini kullandı. Eski ustaların yanı sıra icazetini yeni almış sanatkârların eserlerinin de yer aldığı sergi, İstanbul’daki Siyah Sanat Galeri’de 17 Şubat’a kadar görülebilecek.