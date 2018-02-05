Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BKM Tiyatro tarafından sahneye konulan oyun, Hababam Sınıfı romanı ile kitaplarına sadık kalınarak hazırlandı. Eseri, Celal Tak, Caner Alkaya ve Murat Karasu oyunlaştırdı. Karasu’nun yönettiği müzikal tadındaki oyunda, öğrenci rollerini oynayan 12 genç oyuncuya, 7 usta oyuncu ile 5 müzisyen eşlik etti. Oyunda, “Kel Mahmut” karakterini Sezai Altekin, “Rıza”yı Salih Kalyon, “Susak Cafer”i Nuri Gökaşan, “Badi Ekrem”i ise Beyti Engin canlandırdı. Eserde ayrıca Celal Tak, Caner Alkaya, Şebnem Ünaldı, Bucan Ekin Şimşek, Onur Apaydın, Arda Başkan, Harun Reisoğlu, Aykut Yılmaz, Yiğit Yapıcı, Atakan Gökoğlan, Umutcan Vicnelioğlu, Gizem Kandemir, Başak Gümülcinelioğlu, Dilan Demircioğlu ve Başak Özkan rol aldı. İki perdelik eserde, Melih Kibar’ın orijinal müziğinin yanı sıra anonim şarkı ve türküler de aranje edilerek kullanıldı.